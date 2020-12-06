Вашингтон, 6 декабря, 2020, 08:14 — ИА Регнум. О намерении вернуть себе победу на президентских выборах заявил действующий президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками 6 декабря в штате Джорджия.

Gage Skidmore Дональд Трамп

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Трамп пояснил, что победа республиканцев начнётся 5 января в штате Джорджия, в этот день состоится второй тур сенатских выборов, от результатов которых будет зависеть, кто получит преимущество в Сенате. Американский лидер призвал своих сторонников отправиться в этот день на избирательные участки и не дать демократам выиграть.

«Эти места — последняя линия защиты, чтобы спасти Америку и защитить все то, чего мы достигли», — сказал политик, объясняя сторонникам важность голосования на выборах и необходимость для республиканцев получить ещё два места в Сенате.

Также Трамп опять заявил о многочисленных фактах нарушений в ходе голосования на президентских выборах и подверг критике губернатора Джорджии Брайана Кемпа, который предлагал обеспечить проверку подписей на бюллетенях, присланных избирателями по почте, но до сих пор не сделал ничего для этого.

«Надеюсь, наши законодательные органы и Верховный суд США выступят вперед и спасут нашу страну», — добавил президент США.

«Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова», — заявил Трамп и уточнил, что для этого он не собирается ждать 2024 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Трамп призвал власти штата Джорджия обеспечить спецсессию местного законодательного собрания с целью обсудить итоги президентских выборов.