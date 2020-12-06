Лондон, 6 декабря, 2020, 06:37 — ИА Регнум. Вакцинироваться от COVID-19 в ближайшие дни могут королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филип. Об этом 6 декабря сообщает издание Daily Mail.

(сс) Foreign and Commonwealth Office Королева Елизавета II

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По данным Daily Mail, правящая чета Великобритании примет решение о прививке опираясь на рекомендации своих лечащих врачей. Отмечается, что Елизавета II и её супруг будут вакцинироваться в порядке очереди во время второго этапа вакцинации, когда будут охвачены граждане старше 80 лет.

Официальное заявление Елизаветы II о согласии на вакцинацию может послужить мотивирующим фактором для граждан страны. Представитель Букингемского дворца отказался от комментариев по данному вопросу, ссылаясь на то, что любые медицинские решения являются строго конфиденциальной информацией.

Напомним, массовая вакцинация людей от COVID-19 в Великобритании стартует уже на следующей неделе. Первыми получат вакцину медработники и лица, проживающие в домах престарелых. Затем вакцинация будет проводиться поэтапно в разных возрастных группах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вакцина от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech может быть доставлена в Великобританию самолётами ВВС.