Санкт-Петербург, 5 декабря, 2020, 21:18 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Урал» в выездном матче семнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил санкт-петербургскому «Зениту». Встреча, завершившаяся со счётом 1:5, прошла 5 декабря на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Зенита» Сердар Азмун

Героем встречи в составе хозяев поля стал Сердар Азмун, оформивший хет-трик. Также в составе победителей мячи забили Артём Дзюба и Дуглас Сантос. У гостей голевыми действиями отметился Артём Шаболин.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь «Зенита» Андрей Лунев

Отметим, что после семнадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанатская трибуна команды «Зенит» во время матча

Футболисты «Урала», в активе которых 19 баллов, находятся на одиннадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря футболисты «Тамбова» уступили московскому «Спартаку» в выездном матче семнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Открытие-Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:5.

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