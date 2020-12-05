Тегеран, 5 декабря, 2020, 16:46 — ИА Регнум. На территории Ирана за минувшие сутки было выявлено свыше 12 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 5 декабря сообщила глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари, ее слова приводит агентство ISNA.

(сс) Merh News Agency Лаборатория в Иране

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

По ее данным, в стране за последние 24 часа выявили 12 151 заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 028 986.

Также сообщается, что за это же время в Иране 321 пациент скончался от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 50 016.

Как сообщало ИА REGNUM, более 13,3 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией было выявлено за сутки в Иране днем ранее.

Читайте также: В Иране COVID-19 унёс жизни 347 человек за последние сутки