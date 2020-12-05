Вашингтон, 5 декабря, 2020, 16:01 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории США было выявлено более 227 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 декабря сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Russian.news.cn Люди в медицинских масках на улицах Нью-Йорка

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По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 227 885 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 14,3 млн.

Также сообщается, что за это же время в США скончались от COVID-19 2607 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов превысило 279 тысяч.

При этом уточняется, что вылечились от нового заболевания в стране более 5,4 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено 217 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией.

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