Москва, 5 декабря, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Решение о продлении на январь 2021 года бесплатной выдачи лекарств больным COVID-19, вызываемом коронавирусом, приняло правительство России. Об этом 5 декабря сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженность», — заявил он, говоря о амбулаторном лечении.

Кроме того, глава Минздрава РФ отметил, что в правительстве надеются на то, что проводимый российским властями комплекс мероприятий будет способствовать снижению числа выявляемых в стране случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было выявлено 28 872 носителя коронавируса, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.