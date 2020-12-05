Москва, 5 декабря, 2020, 14:51 — ИА Регнум. Борьба с пандемией коронавируса сплотила миллионы неравнодушных людей в России, считает президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом он сказал сегодня, 5 декабря на встрече с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020».

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер

Путин напомнил, что сегодня весь мир отмечает День добровольца и волонтёра. Глава государства поздравляет с этим праздником миллионы граждан России, которые совершают добрые поступки ради других и показывают обществу пример колоссальной нравственной силы.

«Борьба с эпидемией, дорогие друзья, действительно объединила, сплотила очень многих, миллионы людей, неравнодушных людей по всей стране», — сказал российский лидер.

Напомним, что сегодня в России отмечают День волонтёра. В 2020 году День волонтёра посвящен вкладу добровольцев в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.