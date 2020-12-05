Ростов-на-Дону, 5 декабря, 2020, 14:03 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки скончались 24 пациента, получавшие лечение от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 12 женщин в возрасте от 52 до 88 лет и 12 мужчин в возрасте от 61 года до 96 лет. Все ковидные больные страдали рядом хронических заболеваний.

За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 1 тыс. 453 жителя Ростовской области.