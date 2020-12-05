Вашингтон, 5 декабря, 2020, 11:24 — ИА Регнум. Прием противовирусных препаратов не оказывает влияния на тяжесть заболевания и смертность при COVID-19, вызываемого коронавирусом. Это следует из результатов исследования ученых, которое 5 декабря обнародовано в журнале New England Journal of Medicine.

(сс) Tasnim News Agency Обследование больного

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Исследователями был проведен анализ данных 11 330 взрослых пациентов с COVID-19 в 405 больницах из 30 стран, а также методы их лечения, включая использование противовирусных препаратов — «Ремдесивира», «Гидроксихлорохина», «Лопинавира» и «Интерферона бета-1а». При этом среди данного числа заболевших было отмечено 1253 летальных исхода и за 28 дней смертность составила 11,8%.

По данным ученых, в сравнении с контрольными группами, коэффициент смертности во время приёма пациентами «Ремдесивира» составил 0,95, «Гидроксихлорохина» — 1,19, «Лопинавира» — 1,00 и «Интерферона» — 1,16. Таким образом, данным исследованием установлено, что применение данных препаратов практическим образом не дало результатов.

Как отмечают ученые, данное исследование является опровергающим мнение о том, что прием противовирусных препаратов способен в случае с COVID-19 снизить смертность, начало искусственной вентиляции легких или продолжительность госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что во время исследования геномов выделенных вирусов подтверждается повторное заражение коронавирусом, а не рецидив.