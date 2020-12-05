Москва, 5 декабря, 2020, 10:13 — ИА Регнум. В Москве за минувшие сутки было выявлено 7993 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает столичный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Напомним, что Москва с самого начала пандемии лидирует по суточному приросту числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 среди всех регионов России. Весной 2020 года в городе вводились жесткие ограничения в виде самоизоляции граждан и остановки некоторых видов экономической деятельности. Однако во второй пик пандемии, который начался в октябре 2020 года, власти Москвы не решились устраивать локдаун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 6584 человека.