Нью-Йорк, США, 5 декабря, 2020, 09:14 — ИА Регнум. В следующем году во всём мире может произойти самый серьёзный гуманитарный кризис за последние 75 лет. Об этом сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (WFP) Дэвид Бизли в ходе выступления на спецсессии Генассамблеи ООН по борьбе с COVID-19.

Люк Филдес. Голодные и бездомные. 1874

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Глава WFP Дэвид Бизли напомнил, что в последние годы в мире из-за вооружённых конфликтов наблюдается рост числа людей, стоящих на грани голодной смерти. Он добавил, что в 2020 году ситуация резко ухудшилась в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

«COVID-19 привёл к тому, что число людей, которым грозит смерть от голода, выросло со 135 млн до 270 млн. Исходя из того, что мы наблюдаем сейчас, 2021 год может стать буквально катастрофическим», — предупредил Бизли.

Он добавил, что в 2021 году может разразиться самый серьёзный мировой гуманитарный кризис за последние 75 лет. Глава WFP призвал правительства всех стран прекратить вооружённые конфликты и принять другие меры для предотвращения голода и стабилизации ситуации.

Организация WFP была основана в рамках системы ООН в 1961 году. Основными целями этой организации являются борьба с голодом и нищетой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерришпризвал входящие в организацию страны выделить $35 млрд для преодоления гуманитарного кризиса.