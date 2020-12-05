Москва, 5 декабря, 2020, 08:00 — ИА Регнум. Процедуру расторжения соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами начал Минфин РФ после завершения переговоров об изменении договора, сообщает пресс-служба российского ведомства.

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Российская сторона предлагала властям королевства перейти на новую систему взимания налогов, которая уже согласована с такими странами, как Кипр, Люксембург и Мальта. Переставленный механизм предполагал принятие ряда исключений при налогообложении доходов с использованием льготной ставки в 5% от дивидендов и процентов.

Нидерландская сторона, в свою очередь, выступала за сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны. Это не устраивало Россию, поскольку соглашением между двумя странами пользовались многие российские компании. В период с 2017 по 2019 годы из РФ в Нидерланды было выведено более 1,2 трлн рублей в виде выплат процентов и дивидендов.

Переговоры Москвы и Амстердама завершились безрезультатно.