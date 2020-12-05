Москва, 5 декабря, 2020, 07:47 — ИА Регнум. Снижение уровня хорошего настроения у жителей России перед Новым годом отметили в новом исследовании учёные Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодняя Москва

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"Психологи МГУ наблюдают снижение эмоционального настроения (ниже условной нормы) у граждан России», — сообщили 5 декабря в пресс-службе вуза по итогам завершившегося в ноябре масштабного исследования.

Оно началось в марте вместе с первыми введёнными «коронавирусными» ограничениями. С марта по апрель у граждан возрос уровень тревожности, летом он начал снижаться, а уровень саморегуляции и самоорганизации, напротив, повысился.

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Полученные в ноябре данные вновь показали снижение психологического благополучия граждан, которое, в частности, выражается в понижении уровня предновогодних ожиданий.

«Такой результат может быть связан не только с характерными для пандемии стрессовыми факторами. Причинами отсутствия новогоднего настроения могут выступать общая усталость и утомление, нарастающие к концу года», — объяснили в университете.

В исследовании приняли участие более 100 тыс. человек: студенты, аспиранты, преподаватели и другие профессиональные и социальные группы.