Париж, 5 декабря, 2020, 01:43 — ИА Регнум. Вакцинация против коронавирусной инфекции нового типа не должна носить обязательный характер, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию Brut.

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По его словам, принуждение к этому процессу может нанести вред, поскольку ученым еще не удалось полностью изучить коронавирус.

Он подчеркнул, что перед запуском массовой вакцинации во Франции препарат будет проверен на безопасность и эффективность. В связи с этим, как отметил Макрон, трудно говорить о сроках вакцинации в республике.

Президент добавил, что первыми вакцину получат пациенты и сотрудники домов престарелых, а основная фаза вакцинации во Франции должна пройти весной и летом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря издание Sud Ouest распространило итоги опроса, согласно которому за прошедшие несколько месяцев сократилось число жителей Франции, желающих привиться от COVID-19.