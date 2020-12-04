Вашингтон, 5 декабря, 2020, 01:23 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавирусной инфекции не может полностью гарантировать нормализации ситуации в США, заявил руководитель Национального совета по торговле при американской администрации Питер Наварро в ходе пресс-конференции.

Metropolitan Transportation Authority of the State of New York Раздача медицинских масок в нью-йоркском метро

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По его словам, жизнь в стране даже после вакцины не будет прежней. Советник добавил, что США все же необходим «финансовый мост», чтобы как-то исправить ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября специальный советник Белого дома по пандемии нового коронавируса Скотт Атлас подал в отставку.