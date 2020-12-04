Нью-Йорк, США, 4 декабря, 2020, 23:36 — ИА Регнум. Все три основных индекса фондового рынка США обновили исторические максимумы в ходе торговой сессии 4 декабря.

(сс) USA-Reiseblogger Биржа на Уолл-стрит

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 185,60 пункта (0,62%), до 30 155,12 пункта. Максимум индекса составил 30 181,71 пункта.

S&P 500 вырос на 25,53 пункта (0,70%), до 3692,25 пункта, максимум — 3694,55 пункта. Nasdaq вырос на 70,59 пункта (0,57%), до 12 447,78 пункта, максимум — 12 459,02 пункта.

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