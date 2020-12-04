Москва, 4 декабря, 2020, 23:18 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались ещё 74 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 9277. Об этом сообщили вечером 4 декабря в оперативном штабе столицы.

Mos.ru Медицинские работники в защитных костюмах в московской инфекционной больнице

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Отмечается, у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелись положительные результаты тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено уже 623 тысячи случаев заражения коронавирусом, 6868 из которых — за последние сутки. Излечились и были выписаны из больниц свыше 478 тысяч человек.