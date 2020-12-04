Нью-Йорк, США, 4 декабря, 2020, 21:03 — ИА Регнум. К возобновлению переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ призвал Армению и Азербайджан Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщил 4 декабря его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Дюжаррик «Генеральный секретарь ООН призывает Армению и Азербайджан возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы добиться устойчивого урегулирования».

По словам Генсека ООН, Организация Объединённых Наций готова удовлетворить гуманитарные нужды во всех тех районах, что пострадали от недавних военных действий. Для этого Армении и Азербайджану требуется запросить помощи у ООН.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, война в Нагорном Карабахе продолжалась с 27 сентября по 10 ноября 2020 г. Обе стороны понесли большие потери. Война закончилась подписанием сторонами конфликта и Россией заявления о прекращении боевых действий.