Анкара, 4 декабря, 2020, 20:59 — ИА Регнум. За последние сутки в Турции выявлено более 32 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 4 декабря минздрав страны.

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По данным ведомства, в Турции за сутки зарегистрировано 32 736 случаев заражения, что является наибольшим суточным показателем с начала пандемии коронавируса.

«Сегодня выявлено 32 736 новых случаев COVID-19. Скончались 193 пациента, с начала пандемии — 14 509. В тяжелом состоянии находятся 5703 заболевших», — указано в сводке минздрава Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о третьем пике эпидемии коронавируса в ряде регионов страны.