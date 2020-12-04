Брюссель, 4 декабря, 2020, 19:39 — ИА Регнум. Главный представитель Евросоюза на переговорах по будущим отношениям с Великобританией после выхода последней из состава организации Мишель Барнье отложил встречу с послами 27 стран-членов ЕС из-за необходимости ускорить заключение сделки с Лондоном.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Как сообщает Reuters, в пятницу, 4 декабря, из-за «интенсивных переговоров в Лондоне» по соглашению от отношениях с Великобританией после Brexit Барнье был даже вынужден перенести встречу с послами стран-членов ЕС, которая должна была быть посвящена тому же вопросу.

Напомним, что при отсутствии соглашения о будущих отношениях между Великобританией и Евросоюзом до финальной даты переговоров, намеченной на 1 января 2021 года, торговля между ними после Brexit будет регулироваться только правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

Как сообщает ИА REGNUM, 1 декабря Франция призвала Великобританию вести «настоящие» переговоры об отношениях между Лондоном и Евросоюзом после выхода Соединенного Королевства из организации.