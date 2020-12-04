Браззавиль, 4 декабря, 2020, 18:36 — ИА Регнум. На Африканском континенте выявлено уже более 2,2 миллиона инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает 4 декабря региональное представительство Всемирной организации здравоохранения.

Военнослужащий из Уганды, служащий в Миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM), распыляет дезинфицирующее средство на руки местным жителям

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Согласно последним данным, всего в Африке выявлено уже 2 214 812 случаев заболевания, скончались по меньше мере 52 836 больных COVID-19, свыше 1,8 миллиона человек излечились.

ЮАР, Эфиопия, Кения, Алжир и Нигерия лидируют среди стран региона по распространению заболевания.