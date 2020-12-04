Анкара, 4 декабря, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Переговоры о закупке вакцин от COVID-19 Турция ведёт и с Россией и с Китаем, сообщил 4 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт Habertürk TV.

Minzdrav.gov.ru Российская вакцина от коронавирусной инфекции

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"У нас будет выбор вакцин, — сказал Эрдоган. — Мы ведём переговоры не только с Китаем, но и с Россией».

Турецкий лидер отметил, что с его стороны не будет препятствий относительно «получения этой прививки», поскольку речь идёт о здоровье. Он добавил, что вакцинироваться от COVID-19 должны первым делом представители власти, чтобы подать пример согражданам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России, по данным Минпромторга РФ, уже выпустили порядка двух миллионов доз вакцины от COVID-19 «Cпутник V».