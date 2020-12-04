Москва, 4 декабря, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Центральный банк России продолжает работу по обелению банковского рынка, по наведению порядка в этом сегменте. «Подчищение» банковской сферы продолжится. При этом основной этап этого процесса уже прошел, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Несмотря на существующую систему страхования вкладов клиенту лучше рассчитывать на банки из первой десятки, а то и на топ-3 банков.

Разница по доходности между ведущим банком и кредитной организацией с низким рейтингом крайне небольшая.

Если ставки по депозитам в значительной степени превышают среднее значение по рынку, значит банк ведет весьма рискованную политику.

В случае, когда у банка будет отозвана лицензия, у клиента появится гораздо больше проблем. И эти 0,5−1% разницы в процентной ставке не будут стоить затрат вкладчика», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 4 декабря отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка (г. Москва) и аннулировал лицензию у «Дом-банка» (Московская область).

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