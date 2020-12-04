Санкт-Петербург, 4 декабря, 2020, 14:15 — ИА Регнум. В ноябре 2020 года в Петербурге было введено в эксплуатацию 669 485 кв. метров жилья. Об этом сообщили 4 декабря в городском комитете по строительству.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки

Этот метраж пришелся на 305 домов и на 14 051 квартиру, включая индивидуальное строительство.

По метражу это на 24% больше показателя за ноябрь 2019 года, когда было введено в строй всего 538 948 кв. метров. Однако такая площадь пришлась всего на 190 домов на 13 204 квартиры, из чего можно сделать вывод, что в среднем высота одной многоэтажки в Петербурге немного подросла.

Лидером по вводу жилья в ноябре 2020 года стал Приморский район. Здесь введено в эксплуатацию 60 домов на 5113 квартир площадью 229 826,60 кв. метров, но в их числе 50 домов ИЖС.

Следующим по объему ввода жилищного строительства оказался Колпинский район, где сдано 92 259 кв. метров жилья — это всего девять домов и 2266 квартир. На третьем месте — Красногвардейский район с 78 260 кв. метров жилья и лишь четыре дома на 1782 квартиры.

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Добавим, в ноябре 2020 года было введено в эксплуатацию 33 объекта общегражданского назначения, в том числе детский сад на 140 мест в Московском районе, детский центр досуга в Курортном районе, православный духовно-просветительский центр в Адмиралтейском районе.