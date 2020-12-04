Санкт-Петербург, 4 декабря, 2020, 12:53 — ИА Регнум. В Московском районе Санкт-Петербурга начал работу новый КТ-центр для амбулаторных больных COVID-19 — десятый по счету в городе. Жители района по направлению врача смогут сделать в Центре не только компьютерную томографию легких, но и получить ряд других диагностических процедур и заключительную консультацию врача.

Елена Молчанова ИА REGNUM Аппарат для КТ

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Как сообщили 4 декабря в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, амбулаторный центр по диагностике ковида открылся на базе Городского противотуберкулезного диспансера. Ранее это учреждение принимало детей с закрытой формой туберкулеза (без выделений в окружающую среду), что позволило перепрофилировать его для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Все дети продолжат получать помощь в других помещениях диспансера через отдельный вход.

«Новый Центр будет обслуживать жителей Московского района по направлению участковых врачей, а также по направлению бригад отделений скорой медицинской помощи», — уточнили в комздраве Петербурга.

В учреждении будут проводить компьютерную томографию легких, анализы на COVID-19 методом ПЦР, пульсоксиметрию, определение уровня глюкозы в крови, ЭКГ и заключительную консультацию врача по результатам проведенного обследования.

«При наличии изменений на КТ и в лабораторных анализах больной может быть госпитализирован. При температуре менее 38,5, ЧДД менее 22 и сатурации выше 93 пациент продолжит лечение в амбулаторных условиях», — пояснили в пресс-службе.

Таким образом, в Санкт-Петербурге появился десятый по счету КТ-центр для амбулаторных больных. Однако это будет центр с расширенным функционалом.