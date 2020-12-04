Москва, 4 декабря, 2020, 11:11 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 569 человек. Об этом 4 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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"Зафиксировано 569 летальных исходов», — говорится в информации штаба. Это на 15 человек больше, чем сутками ранее, когда скончались 554 пациента.

Всего в России от COVID-19, по данным оперштаба, умерли 42 176 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявлено 27 403 случая заражения коронавирусом. Регионами-лидерами являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.