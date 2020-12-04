Москва, 4 декабря, 2020, 11:06 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявлено 27 403 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это на 742 случая меньше, чем сутками ранее, когда выявили 28 145 новых случаев заражения. Регионами-лидерами являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Всего за время пандемии в России выявили 2 402 949 случаев заражения коронавирусом.