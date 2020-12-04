Ярославль, 4 декабря, 2020, 10:30 — ИА Регнум. 5 декабря исполняется два года со дня избрания Владимира Волкова мэром города Ярославля. Накануне этой даты мэр ответил на вопросы ИА REGNUM и портала ЯрНьюс.

Мэрия Ярославля Владимир Волков

Главным своим достижением Владимир Волков по-прежнему считает жизнь по средствам — остановлен рост городского долга. Также он рассказал о своём видении наиболее острых городских проблем и путях их решения (большинство ответов ИА REGNUM уже публиковало).

По словам мэра, он услышал критику ярославцев, недовольных новыми заборами, и обещает частично их демонтировать. Из-за отсутствия единого мнения среди горожан отложен на неопределённый срок и проект платного парковочного пространства в центре города.

Мэрия Ярославля Интервью с мэром Ярославля

Мэр сообщил, что пока не заразился коронавирусом, хотя в мэрии большинство сотрудников уже переболели. Главной проблемой Ярославля Волков считает состояние дорог, которым не хватает ямочного ремонта. Справиться с ямами градоначальник планирует в следующем году — ямочным ремонтом займётся «Горзеленхозстрой».

Сейчас мэр проходит обучение в инновационном центре «Сколково». В ходе этой учёбы возникли контакты с госкорпорацией развития ВЭБ. РФ, которая заинтересовалась планами развития Ярославского зоопарка.

В интервью Владимир Волков рассказал о своей кадровой политике. Он заявил, что его соратник по работе в Переславле и Красково Валерий Астраханцев не придёт работать в Ярославль, а на нехватку кадров влияет пандемия.

Мэрия Ярославля Владимир Волков

Владимир Волков рассказал, что большую поддержку в работе ему оказывает губернатор Дмитрий Миронов. В частности, благодаря этой поддержке город получит в этом году ещё 30 автобусов из Москвы. По словам Волкова, Дмитрий Миронов никогда не повышал на него голос.

В этом году Ярославль получит дополнительные налоговые поступления благодаря личным договорённостям губернатора с одним из налоговых резидентов. В 2018 году город уже получал 400 млн рублей, полученных благодаря регистрации в регионе владельца компании «Р-Фарм» Алексея Репика. Сейчас речь идёт об аналогичной сумме.

«У нас реально идет развитие. Я с коллегами общался — все по бюджетам просели. То, что мы в этом году добрали и будем стараться даже превысить — это только благодаря губернатору. К нам придёт около 400 миллионов, которых нам не хватает. Без этого мы бы не справились. Мы выполнили показатели по строительству жилья в прошлом году и в этом выполним. Мы строим новые детские сады», — рассказал Владимир Волков.

В завершении интервью ИА REGNUM предложило мэру мини-тест на знание города, в котором он проработал два года.

Мэрия Ярославля Интервью с мэром Ярославля

Мэр не отказался его пройти. Мы приготовили мэру вопросы по географии, социальной сфере, городскому хозяйства и истории города, которую мэр столицы Золотого кольца также, на наш взгляд, должен знать.

В каком районе находится улица Наумова?

Владимир Волков: Дайте секунду подумать. Ниже пояса. Я же и проезжаю по ней. Кировский.

Нет, она находится в Красноперекопском и Фрунзенском. Сколько школ в Ярославле?

Владимир Волков: 86 (ИА REGNUM — правильный ответ, из них 3 школы с 1 сентября находятся в областном подчинении)

Какова протяженность дорог в Ярославле?

Владимир Волков: Около 700 километров. Точной цифры не могу сказать. (ИА REGNUM — правильный ответ)

Как раньше называлась площадь Волкова?

Владимир Волков: Не знаю даже, ни разу не обсуждали. Не готов, вы такие серьезные вопросы задаёте (ИА REGNUM — Театральная, так как на ней находился и находится театр).

В каком веке были построены наиболее известные храмы Ярославля?

Владимир Волков: Такой философский вопрос. Скорее всего, девятнадцатый век, время расцвета. (ИА REGNUM — неправильный ответ, временем расцвета Ярославля был XVII век). Не силен в этих вопросах. Улицы, конечно, надо больше изучать. С улицами не запоминаю, потому что, когда не за рулём ездишь, не запоминаешь. Выезжаешь — улица Наумова, тебя привозят. Есть к чему стремиться.

Таким образом, Владимир Волков ответил верно на два вопроса из пяти, продемонстрировал знание городского хозяйства и социальной сферы. А вот географию и историю города мэру нужно подтянуть. Время на это есть. Волков избран на пятилетний срок. Впрочем, после Виктора Волончунаса никто из глав Ярославля пока не смог проработать полный срок полномочий.