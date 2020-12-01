Ярославль, , 17:21 — REGNUM Большая часть сотрудников мэрии Ярославля перенесла заражение коронавирусом. Об этом в интервью ИА REGNUM и порталу ЯрНьюс рассказал мэр Ярославля Владимир Волков. Сам глава города пока избежал болезни.

Мэрия Ярославля

«Меня и мою семью на данный момент болезнь обошла, как-то складывается так, что меня не коснулось. Но в мэрии Ярославля был период, когда процентов 70 сотрудников переболело, буквально три недели назад была непростая ситуация, когда фактически только руководители на местах были. Заместителей я как раз просил очень ответственно относиться к своему здоровью, потому что при потере даже на две недели одного из замов, нагрузка на остальных серьёзно возрастает. Все абсолютно здоровы, на данный момент. Как раз Вячеслав Игоревич Гаврилов переболел, все остальные на местах, держатся», — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

По словам мэра, он раз в неделю делает тесты на коронавирус по собственной инициативе, чтобы не подвергать риску коллег, с которыми приходится встречаться на совещаниях и встречах.

ИА REGNUM продолжит публикацию фрагментов интервью, приуроченного к двухлетию со дня избрания главы города.

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