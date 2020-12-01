Ярославль, 1 декабря 2020, 17:21 — REGNUM Большая часть сотрудников мэрии Ярославля перенесла заражение коронавирусом. Об этом в интервью ИА REGNUM и порталу ЯрНьюс рассказал мэр Ярославля Владимир Волков. Сам глава города пока избежал болезни.
По словам мэра, он раз в неделю делает тесты на коронавирус по собственной инициативе, чтобы не подвергать риску коллег, с которыми приходится встречаться на совещаниях и встречах.
ИА REGNUM продолжит публикацию фрагментов интервью, приуроченного к двухлетию со дня избрания главы города.
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