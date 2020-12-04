Москва, 4 декабря, 2020, 09:38 — ИА Регнум. У 110 детей в Москве, заразившихся коронавирусом, произошло осложнение — мультисистемный воспалительный синдром. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Интерфаксу».

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«110 детям, к сожалению, пришлось столкнуться с тяжелейшим осложнением — мультисистемным воспалительным синдромом. Он был спровоцирован именно коронавирусной инфекцией», — сказала она.

Ракова отметила, что в целом дети переносят инфекцию в разы менее тяжело, чем взрослые люди. Однако за время пандемии потребовалась госпитализация более чем 2 тыс. юных пациентов, что означает серьёзное течение болезни.

Сейчас в Морозовской больнице проходят лечение несколько десятков детей.