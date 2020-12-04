Санкт-Петербург, 4 декабря, 2020, 09:50 — ИА Регнум. В ночь на 4 декабря в Санкт-Петербурге в локомотивном депо Балтийского вокзала загорелась пустая электричка. По данному факту начата проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM 8 Балтийский вокзал

По предварительным данным, около часа ночи в ремонтном локомотивном депо в Кировском районе города после ремонта был поставлен на путь электропоезд. Его запустили, включили внутреннее освещение, но после проверки не отключили от контактной сети. Произошло возгорание, точная причина которого устанавливается.

«В результате возгорания выгорел восьмой вагон, соседние с ним выгоны обуглились. В пожаре никто не пострадал», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, опрашиваются возможные очевидцы произошедшего, проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, а также устанавливается ущерб от произошедшего.