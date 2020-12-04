Ответ на санкции. Новая жизнь птицефабрики — фоторепортаж
Новую жизнь получил несколько лет назад один из крупнейших производственных объектов Ставрополья. Невинномысский птицекомбинат — один из старейших промышленных объектов Невинномысска, основанный в 1929 году. Сегодня он входит в состав группы агропредприятий «Ресурс».
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия упаковки продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Анастасия Сергеевна, начальник цеха на невинномысском птицекомбинате
Александр Погожев ИА REGNUM
Сортировка потрохов на линии производства продукции из мяса птицы
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия сердец
Александр Погожев ИА REGNUM
Сортировка потрохов на линии производства продукции из мяса птицы
Александр Погожев ИА REGNUM
Взвешивание печени птицы
Александр Погожев ИА REGNUM
Взвешивание сердец птицы
Александр Погожев ИА REGNUM
Лотки с сердцами птицы
Александр Погожев ИА REGNUM
Сортировка потрохов на линии производства продукции из мяса птицы
Александр Погожев ИА REGNUM
Сортировка потрохов на линии производства продукции из мяса птицы
В период с 2014 года по 2015 год была проведена полная реконструкция завода, в рамках которой были учтены все особенности существующего здания. В частности, современное оборудование было привязано к существующим бетонным бункерам для сырья и готовой продукции.
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия упаковки продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия упаковки потрохов птицы
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия упаковки потрохов птицы
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия упаковки потрохов птицы
В структуру предприятия входят производственно-технологическая лаборатория, склады, котельная, слесарная мастерская, транспортный цех. Почти все сырьё поступает на завод, что называется, «с колёс». Со складов, расположенных на расстоянии около 600 метров от завода, оно доставляется автотранспортом. Неподалёку от предприятия находятся ангары для хранения премиксов в мешках или биг-бэгах. В производство они доставляются на седьмой этаж грузовым лифтом и растариваются вручную.
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия переработки мяса птицы
Александр Погожев ИА REGNUM
Тушки бройлеров на линии переработки
Александр Погожев ИА REGNUM
Работники птицекомбината
Александр Погожев ИА REGNUM
Тушки бройлеров на линии переработки
Александр Погожев ИА REGNUM
Тушки бройлеров на линии переработки
Александр Погожев ИА REGNUM
Куриные лапки
На заводе трудоустроено более 2,6 тыс. сотрудников. Они обеспечивают полный цикл производства продукции из мяса птицы: содержание родительского поголовья, инкубация, выращивание цыплят-бройлеров, производство кормов, переработка, хранение, реализация.
Александр Погожев ИА REGNUM
Упаковка готовой продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Упаковка готовой продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Упаковка готовой продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Упаковка готовой продукции
На предприятии ежегодно производятся в строгом соответствии со всеми нормами более 1 млн тонн гранулированных и рассыпных кормов, что позволяет полностью закрывать потребности всего поголовья птицы. Кроме того, для птицы созданы максимально естественные условия, что предупреждает возникновение стрессовых ситуаций и гарантирует максимально высокое качество куриного мяса.
Александр Погожев ИА REGNUM
Цех по производству продукции из мяса птицы
Александр Погожев ИА REGNUM
Цех по производству продукции из мяса птицы
Александр Погожев ИА REGNUM
Цех по производству продукции из мяса птицы
Александр Погожев ИА REGNUM
Продукция птицекомбината
Александр Погожев ИА REGNUM
Цех по производству продукции из мяса птицы
Александр Погожев ИА REGNUM
Цех по производству продукции из мяса птицы
Александр Погожев ИА REGNUM
Цех по производству продукции из мяса птицы
Александр Погожев ИА REGNUM
Цех по производству продукции из мяса птицы
Александр Погожев ИА REGNUM
Цех по производству продукции из мяса птицы
Александр Погожев ИА REGNUM
Цех по производству продукции из мяса птицы
Комбинат производит продукцию из мяса птицы под брендами «Благояр», AN-NOOR и URUSSA, которые широко представлены на юге России, а также в странах СНГ, Азии и Африки. После масштабной реконструкции производственная мощность предприятия превышает 400 тыс. тонн комбикормов в год.
Александр Погожев ИА REGNUM
Анастасия Сергеевна, начальник цеха на невинномысском птицекомбинате