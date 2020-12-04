Новосибирск, 4 декабря, 2020, 05:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области собственники торговых центров готовы отключить зону Wi-Fi на фуд-кортах, установить защитные экраны и сделать «умную» рассадку в кинозалах для возобновления их работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в минпромторге региона. Напомним, что работа фуд-кортов и кинотеатров в торгово-развлекательных центрах Новосибирской области с 16 ноября была приостановлена — для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

minrpp.nso.ru Защитные экраны на фуд-кортах предложены в качестве новых мер борьбы с коронавирусом

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"Мы понимаем, что после принятия тех или иных ограничений бизнес отвечает мероприятиями по более строгому соблюдению методрекомендаций Роспотребнадзора. Что касается торговых центров, где не работают зоны фуд-корта, кинотеатры, детские развлекательные центры, мы провели совещание с представителями бизнеса, чтобы понимать, насколько бизнес готов возобновить работу и какие меры предприняли компании для обеспечения норм и требований санитарной безопасности, — прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. — Мы очень надеемся, что ограничения были правильно восприняты бизнесом и те мероприятия, которые торговые центры готовы внедрить, соответствуют всем нормам и требованиям». По словам Андрея Гончарова, бизнес ищет выход из ситуации.

minrpp.nso.ru «Умная» рассадка в кинозалах ТЦ предложены в качестве новых мер борьбы с коронавирусом

«Однако многое зависит непосредственно от граждан, и мы требуем соблюдения ими масочного режима в ТЦ в том числе. Не все жители региона пока этот режим соблюдают, и мы с коллегами из Роспотребнадзора и полиции регулярно проводим контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима и иных мер как среди бизнеса, так и среди граждан. За нарушение предусмотрена административная ответственность. На физическое лицо за несоблюдение масочного режима штраф составляет от 1 до 30 тысяч рублей, на юридическое лицо — от 100 до 300 тысяч рублей», — уточнил министр. За период с 15 апреля 2020 года в Новосибирской области проверено 3663 субъекта предпринимательской деятельности. Сумма штрафов составила около 2 млн рублей.