Владивосток, 4 декабря, 2020, 05:35 — ИА Регнум. После 7 декабря в Приморье поступит вторая партия вакцины от COVID-19. Добровольно привьются врачи и социальные работники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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Краевой минздрав подписал соглашение с Минздравом РФ на поставку 1640 доз вакцины до конца года. 42 дозы уже поступили, ими вакцинировали медработников из «красной зоны» в стационарах и поликлиниках.

Ожидается поставка на следующей неделе ещё 500 доз вакцины. Остальные 1100 доз должны прийти до конца декабря.

По словам руководства минздрава Приморского края, говорить о старте массовой вакцинации пока рано — она начнётся не раньше завершения всех клинических испытаний, ориентировочно это произойдет в январе—феврале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, рекомендательная памятка, согласно которой вакцинация препаратом «Спутник V» может привести к слабости, общей усталости, тошноте и другим симптомам, вызвала бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 3 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».