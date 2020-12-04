Москва, 4 декабря, 2020, 03:56 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступило сразу два банкротных иска от ПАО «Московская объединённая энергетическая компания» (МОЭК), которое является единой теплоснабжающей организацией для Москвы. Ответчиками по делу выступают ОАО «Опытный завод электротехнического оборудования» и АО «Московский завод электромеханической аппаратуры». Дела к производству пока не приняты, даты слушаний не назначены, передаёт ИА REGNUM.

Moek.ru ПАО «МОЭК»

Оба иска поступили в суд 3 декабря 2020 года, но детали претензий пока не сообщаются.

К АО «Московский завод электромеханической аппаратуры» за 2020 год МОЭК обращалось с четырьмя финансовыми исками. 26 января 2021 года будет рассмотрен один из них — на 2,8 млн рублей. В начале октября 2020 года были удовлетворены претензии на сумму более 9,8 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, завод учреждён в ноябре 2011 года для производства аппаратуры и приборов для автоматического регулирования и управления. Его уставный капитал — более 2,9 млрд рублей. На сайте предприятия уточнятся, что он ведет историю с 1942 года и входит в состав дивизиона «Роскосмоса».

Второе предприятие — ОАО «Опытный завод электротехнического оборудования» МОЭК уже пыталась обанкротить в начале 2020 года, но в августе производство по делу было прекращено.

Завод имеет долги перед МОЭК. Например, в июле 2019 года с него взыскали убытки в размере 1 319 016 рублей «за бездоговорное потребление теплоэнергии». Этому предшествовало ограничение подачи теплоэнергии и горячего водоснабжения в связи с образовавшейся задолженностью.

«30.10.2018 года ПАО «МОЭК» проведена проверка здания, расположенного по адресу: Москва, Иртышский 1-й пр. 6, стр.5 (стр.1,2,3,5), в результате которой установлено 22.10.2018 г. самовольное включение нагрузок по услугам ЦО и ГВС ОАО «ОЗЭТО», — отмечалось в материалах дела.

Завод-ответчик учреждён в сентябре 1994 года для производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.