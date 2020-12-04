Тегеран, 4 декабря, 2020, 09:37 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Ирана, число случаев заражения COVID-19 по всей стране превысило отметку в один миллион человек. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 3 декабря.

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Выступая на своем ежедневном брифинге, пресс-секретарь министерства Сима Лари заявила, что за последние сутки было обнаружено 13 922 новых случая заражения, что в общей сложности составляет 1 003 494 случая с момента начала распространения коронавирусной инфекции в Иране.

Она отметила, что за последние 24 часа 358 пациентов умерли от COVID-19, в результате чего число погибших достигло 45 384. Лари также сообщила, что 5824 человека находятся в критическом состоянии. По ее словам, с начала вспышки в стране было проведено 6 256 715 обследований на выявление случаев заражения, при этом 699 315 человек выздоровели или были выписаны из больниц.

Согласно последним собранным данным, в общей сложности почти 65 миллионов человек по всему миру заразились смертельным вирусом, а число погибших превысило отметку в 1,5 миллиона.