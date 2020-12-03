Париж, 3 декабря, 2020, 21:58 — ИА Регнум. Во Франции вакцинацией от вируса SARS-CoV-2 будет руководить иммунолог, кавалер Ордена Почетного легиона (2010) Ален Фише. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает Reuters.

Zdrav74.ru Вакцинация

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В своей пресс-конференции, посвященной деталям предстоящей кампании по вакцинации от коронавируса, премьер-министр Франции Жан Кастекс, объявил, что осуществлением вакцинации будет заниматься врач и доктор философии по биохимии, специалист по генетике и иммунологии 71-летний Ален Фише.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 14 064 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,244 млн.