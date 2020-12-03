Москва, 3 декабря, 2020, 21:33 — ИА Регнум. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает необходимым сократить срок выдачи гражданам результатов анализов на коронавирусную инфекцию с нынешних 48 до 24 часов. Об этом она заявила 3 декабря в интервью телеканалу «Россия 1».

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Попова отметила, что на сегодняшний день каждый восьмой из почти 30 тысяч человек, обратившихся на горячую линию Роспотребнадзора, жаловался на задержки с получением результатов тестирования.

«Здесь ещё, конечно, нужно работать. И не только над тем, чтобы достичь вот этих 48 часов, но чтобы этот срок был ещё меньше. Следующий этап — сократить до 24 часов», — сказала она.

Как передавало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре с 21 ноября действует горячая линия для приёма жалоб от граждан на задержки с получением результатов тестов на коронавирус.