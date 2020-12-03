Женева, Швейцария, 3 декабря, 2020, 20:44 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 591 432 новых случая заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 11 741 больной COVID-19. Об этом сообщает 3 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире выявлено уже 63 965 092 человека, инфицированных коронавирусом, зарегистрировано 1 488 120 случаев летального исхода.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 491 420 тысячах случаев инфицирования и 10 028 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.

Лидерами среди стран по распространению инфекции за последнюю неделю, согласно данным ВОЗ, являются США, Индия, Бразилия, Россия и Италия.