Москва, 3 декабря, 2020, 20:44 — ИА Регнум. Для России 2021 год может оказаться весьма трудным в экономическом плане. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Василий Колташов, комментируя прогноз о том, что доходы населения после спада в 2020 году будут восстанавливаться больше года.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

«Очевидно, что 21-й год не обещает оказаться простым, поэтому гораздо больше вероятность того, что реальные доходы граждан в 21-м году ещё не восстановятся. Но, если будет стимулироваться рынок недвижимости, покупки жилья, то в результате экономический рост может прийти гораздо быстрее за оживлением, признаки которого мы видели во второй половине 20-го года», — сказал Колташов.

При этом важное значение в плане роста экономики и повышения благосостояния граждан в России имеет заработная плата бюджетников в регионах.

«Учителя, работники больниц, поликлиник, детских садов во многих регионах являются не просто бедными, а нищими, полунищими. Если эта ситуация изменится, хотя бы за счёт такого налогового маневра, как перераспределение налогов с доходов предприятий, который сейчас падает на московскую плитку, то эта ситуация может измениться, и денег в регионах станет больше. Может быть, и федеральное финансирование. Но очевидно, что требуются мероприятия для того, чтобы ситуация стала иной и в регионах реальные доходы населения пошли вверх», — заявил Колташов.