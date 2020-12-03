Рим, 3 декабря, 2020, 20:20 — ИА Регнум. В период рождественских и новогодних праздников в Италии, с 21 декабря по 6 января, бары и рестораны должны будут закрываться не позднее 18 часов, такие положения содержатся в проекте очередного декрета правительства о мерах противодействия распространению эпидемии, передают СМИ в четверг, 3 декабря.

Бар

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При этом магазинам разрешат работать до 21 часа.

Представители профильных бизнес-ассоциаций рестораторов и отельеров уже заявили, что такие меры станут новым тяжелейшим ударом по отрасли. Запрет на перемещение между регионами и ограничение работы ресторанов приведут к потере 14 млрд евро только в период праздников, сказано в заявлении ассоциаций.

По данным на3 декабря, в Италии умерли58 038человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на«рекордные» 993 (днем ранее— на 684). Выздоровели846 809человек, за сутки этот показатель увеличился на23 474(днем ранее — на38 740). Число подтвержденных носителей выросло на23 225(днем ранее — на20 709). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет1 664 829 — более 2,5% населения страны. В настоящее время заражены759 982человека — на1248 меньше, чем днем ранее. Число актуально зараженных снижается четвертый день подряд.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилосьв 66раз. За последний месяц число зараженных выросло вчетверо. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.