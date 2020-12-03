Дублин, 3 декабря, 2020, 19:46 — ИА Регнум. Ирландская авиакомпания Ryanair заказала у американского авиапроизводителя Boeing 75 самолетов 737 MAX, 3 декабря сообщает агентство Reuters.

Steve Lynes Самолёт Boeing 737 MAX

Контракт на самолеты, совокупная рыночная стоимость которых составляет $9 млрд, является одним из первых крупных заказов 737 MAX после снятия запрета, действовавшего около 20 месяцев.

Полеты Boeing 737 MAX во всем мире были приостановлены с весны 2019 года, после катастроф в Индонезии и Эфиопии, в которых погибли 346 человек.

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