Москва, 3 декабря, 2020, 19:05 — ИА Регнум. Следующий международный военно-технический форум «Армия» будет проведен в августе 2021 года, сообщил 3 декабря заместитель министра обороны России генерал армии Павел Попов на заседании оргкомитета форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Форум «Армия»

В 2021 году Международный военно-технический форум «Армия» будет проведен в седьмой раз.

«В августе следующего года состоится 7-й Международный военно-технический форум «Армия». В ходе его подготовки важно учесть все лучшие наработки прошедшего форума, который собрал около 1,5 тыс. предприятий», — цитирует слова Павла Попова телеканал «Звезда».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года на площадках форума «Армия-2020» было представлено свыше 28 тыс. образцов продукции как военного, так и двойного назначения. Мероприятия посетили представители 92 государств мира, в том числе 18 делегаций.