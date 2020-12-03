Москва, 3 декабря, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Россия получила заявки на приобретение вакцины от коронавируса «Спутник V» уже более чем от 50 государств. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Gamaleya.org Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

"К настоящему времени получены заявки на приобретение более 1,2 миллиарда доз ''Спутника V'' из более чем 50 стран», — сказала она.

Захарова отметила, что интерес к российской вакцине растет и в странах Евросоюза и «наряду с поставками образцов препарата в Венгрию российские представители ведут переговоры с рядом других европейских партнёров».

Как cообщало ИА REGNUM, Венгрия стала первой страной Европейского союза, получившей образцы российской вакцины «Спутник V» для лабораторных исследований.

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью телеканалу «Россия-24», что в Европейском союзе действует «сильное лобби против вакцин, которые приходят из-за пределов ЕС».

Читайте также:В Венгрии пожаловались на сильное лобби в ЕС против чужих вакцин