Екатеринбург, 3 декабря, 2020, 18:53 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 3 декабря возложили цветы к могилам безымянных защитников Родины, которые умерли в госпиталях Свердловска от ран в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла на Широкореченском кладбище, сообщает пресс-служба мэрии.

Екатеринбург.рф Возложение цветов к могилам безымянных защитников Родины в Екатеринбурге

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Мероприятие прошло на одной из центральных аллей. В 2012 году там по инициативе ветеранских организаций была открыта гранитная стела «Неизвестному Солдату 1941−1945». Открыл митинг глава городского совета ветеранов Фёдор Ледерер. Он подчеркнул, что 75-летие Победы в городе отметили достойно даже несмотря на коронавирусную пандемию. Ветераны приняли в этом самое активное участие.

Также руководитель отметил, что могилы безымянных солдат — это наша память, наша скорбь, а также уважение к подвигу воинов, которые защитили Родину. «Защитник Отечества погибает дважды — когда его лишают жизни и когда о нём забывают. Поэтому мы здесь, чтобы ещё раз напомнить всем о величии подвига неизвестного солдата», — подчеркнул Ледерер.

Перед участниками мероприятия выступил и ветеран Великой Отечественной войны Михаил Числов. Он признался, что его сердце вздрагивает до боли каждый раз, когда отмечается день поминовения погибших. Также Числов добавил, что благодарные потомки относятся у предыдущему поколению с большим уважением. Они создают памятные места, мемориалы всем тем, кто положил во имя Родины свои жизни, и бережно их сохраняют. «И эта память народная останется навсегда», = сказал Числов.

Как сообщало ИА REGNUM, День Неизвестного Солдата отмечается в России 3 декабря. Из Свердловска в годы войны на фронт ушли более 100 тыс. человек, из них 41 772 не вернулись. Без вести пропали 15 491 горожан.