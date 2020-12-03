Анкара, 3 декабря, 2020, 17:52 — ИА Регнум. Американская развлекательная компания Netflix 3 декабря объявила об открытии своего офиса в Стамбуле. Согласно заявлению представителей Netflix, таким образом, турецкие сериалы и фильмы станут достоянием мировой общественности. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

(сс) Oziel Gómez Стамбул

Офис Netflix откроется во второй половине 2021 года и, по словам представителей компании, создаст новые возможности для трудоустройства турецких граждан.

«Наш сектор кино и сериалов, который за последние пятнадцать лет достиг большого прогресса, стал импульсом для роста экономики и одним из важных инструментов публичной и культурной дипломатии. В этом ключе я приветствую решение такой успешной компании глобального масштаба, как Netflix, открыть офис в нашей стране. Я думаю, что сериалы и фильмы, снятые в Турции, теперь смогут посмотреть в 190 странах, что сделает данную отрасль турецкой экономики более примечательной на международном уровне и способствует развитию кинотуризма в нашем государстве», — отметил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.