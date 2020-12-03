В США новый рекорд по числу смертей от COVID-19
Вашингтон, 3 декабря, 2020, 17:26 — ИА Регнум. В США за последние сутки зафиксировано 3157 смертельных исходов заболевания COVID-19, сообщает 3 декабря Университет Джонса Хопкинса.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Отмечается, что это новый рекорд суточного количества жертв эпидемии коронавируса.
Кроме того, число заразившихся за сутки второй раз с начала пандемии превысило отметку в 200 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, США остаются мировым «лидером» по масштабам распространения коронавируса и числу смертей от COVID-19.