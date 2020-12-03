Москва, 3 декабря, 2020, 17:09 — ИА Регнум. В 2021—2022 годах в России можно не ждать замедления роста цен на недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря заявил член генсовета «Партии Роста», гендиректор группы компаний «Доверие» (более 12 лет успешно работают на российском рынке строительства и недвижимости) Дмитрий Панов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Многоквартирный дом

«Исторически так сложилось, что цены на первичную и вторичную недвижимость в России всегда росли с 1998 года с периодическими периодами ценовой стагнации, — сказал Панов. — В 2021—2022 годах тоже можно не ждать замедления роста цен на недвижимость. Это обусловлено не только повышением доступности ипотечного кредитования по льготным ставкам, но и снижением доходности альтернативных инструментов инвестирования, в первую очередь банковских вкладов».

С другой стороны, как пояснил эксперт, на динамику цен влияет растущая себестоимость реализации жилищных проектов.

«Она связана как с увеличением закупочных цен на оборудование и строительные материалы, так и с ростом кредитной нагрузки застройщиков в связи с привлечением проектного финансирования банков, — добавил он. — Поэтому предполагаемый рост цен на первичном рынке жилья в 2021 году составит не менее 10% с небольшим ускорением в I полугодии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Соколов заявил, что в России пока рано говорить о раздувании ценового пузыря на рынке недвижимости.