Санкт-Петербург, 3 декабря, 2020, 17:10 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге планируют развернуть пять прививочных пунктов для массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом 3 декабря рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В комитете заверили, что город готов к массовой вакцинации от COVID-19.

«Два прививочных пункта развернуты — в больнице № 40 и в поликлинике Красногвардейского района. Готовы развернуть еще три, для них приобретается необходимое оборудование», — отметили в комитете, сообщает ТАСС.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться уже в конце следующей недели. В настоящий момент в Санкт-Петербург поступили три партии из 2042 доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V».

Напомним, 20 ноября губернатор Александр Беглов говорил, что ближайшее время в Санкт-Петербург поступит 4667 доз вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»), разработанной специалистами ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи».

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Ранее в сентябре, в рамках пилотной поставки, в городскую больницу №40, лечащую пациентов с COVID-19, поступили 42 дозы этой вакцины для иммунизации медицинских работников. На 18 ноября было привито 37 медиков. Затем в город доставили еще 400 доз вакцины.