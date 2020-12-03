Москва, 3 декабря, 2020, 16:42 — ИА Регнум. Встреча в Москве, посвящённая договорённостям по Нагорному Карабаху, между главами МИД России и Армении Сергеем Лавровым и Арой Айвазяном состоится 7 декабря, сообщила 3 декабря журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров. Нагорный Карабах

Захарова «В соответствии с ранее достигнутой договоренностью 7 декабря глава внешнеполитического ведомства Армении будет находиться в Москве с рабочим визитом».

По её словам, «особое внимание» главы МИД уделят реализации достигнутых 9 ноября договорённостей о прекращении войны в Карабахе.

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Акцент, отметила Захарова, будет сделан «на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры, разблокирование транспортных коридоров в регионе».

Будут учтены и договорённости, достигнутые по итогам визита 21 ноября 2020 г. российской межведомственной делегации в Армению и Азербайджан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Ереван прибыла российская делегация в составе Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, вице-премьера Алексея Оверчука, главы МЧС РФ Евгения Зиничева, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Затем эта же делегация направилась в Баку. В столицах обеих республик обсуждались вопросы реализации исторического заявления по Карабаху.